Trotz schwächer als erwarteter Wirtschaftsdaten dürfte der Dow Jones am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Tag starten. Beim Newcomer Lyft (Fahrdienstleister) kündigen sich hingegen weitere Verluste an, nachdem die Aktie bereits am Montag unter die Räder gekommen war. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

