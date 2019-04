Der Dow Jones ließ gestern die 26.000 Punkte-Marke deutlich hinter sich. Er stieg um 1,2 Prozent an und schloss somit bei 26.241 Zählern. Auch für den S&P 500 und den Nasdaq 100 ging es jeweils um über ein Prozent nach oben.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Facebook, Netflix, Lyft, Nio, Tesla, Alibaba, Weibo und Sangamo. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.