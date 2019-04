MOLOGEN AG (ISIN: DE000A2LQ900) hat die Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 2.012.220 Neue Aktien zu einem Bezugspreis von 2,10 EUR an Investoren ausgegeben, womit das Grundkapital der Gesellschaft auf 12.073.322 EUR erhöht wird. Nach Eintragung in das Handelsregister sind sämtliche Neue Aktien ab dem 1. Januar 2018 voll dividendenberechtigt und werden voraussichtlich am 11. April 2019 in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen. Der Bruttoemissionserlös von rund 4,2 Mio. EUR soll für die Finanzierung des Geschäftsbetriebs bis voraussichtlich Ende 2019 und insbesondere für die Finanzierung der laufenden Phase III Zulassungsstudie IMPALA verwendet werden.

"Wir freuen uns über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und danken den Investoren, die uns, trotz der vielfältigen Herausforderungen, denen sich unsere Firma zurzeit stellen muss, ihr Vertrauen geschenkt haben. Mit diesem Mittelzufluss sichern wir insbesondere die Finanzierung unserer Zulassungsstudie IMPALA bis zum Read-out des primären Endpunkts," erklärt Dr. Matthias Baumann, ...

