Wien (www.fondscheck.de) - Bestseller oder Flop? "FONDS professionell" hat erneut nachgerechnet, wie sich die Mittelaufkommen ausgewählter Fondsgruppen im ersten Quartal entwickelt haben - und zeigt die Ergebnisse, so die Experten von "FONDS professionell".Nach dem turbulenten Börsenjahr 2018 seien die Aktienkurse in den ersten drei Monaten endlich wieder nach oben geklettert. Dennoch herrsche weiterhin eher Skepsis unter den Anlegern. Denn laut der Mittelzu- und Abflussstatistik von Mountain View hätten Renditesucher in den drei ersten Monaten seit Jahresbeginn 22 Milliarden Euro allein aus Portfolios, die auf Aktien setzen würden, abgezogen. Bei auf Sicherheit bedachten Rentenfonds hätten sie hingegen zugegriffen und dort mehr als 21 Milliarden Euro investiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...