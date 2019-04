Nach dem sehr erfreulichen Start in die laufende Handelswoche, ließ es der DAX heute etwas ruhiger angehen - zumindest am Vormittag. Zur Mittagszeit kam dann allerdings doch noch Schwung in den deutschen Leitindex: Der DAX konnte endlich wieder die 200-Tages-Linie zurück erobern. Technische Analysten bescheinigen dem DAX nun weiteres Potenzial, doch ein paar Unwägbarkeiten bleiben. Der Marktbericht von der Börse Stuttgart.