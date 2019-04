Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica von 9,10 auf 8,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard reduzierte seine Prognosen für die Spanier im Zuge der Dekonsolidierung ihrer Vermögenswerte in Zentralamerika. Dies schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Europäische Telekom-Unternehmen hätten im Schlussquartal 2018 die Erwartungen insgesamt übertroffen. Für 2019 reduzierte der Experte seine Schätzungen. Die Bewertungen im Sektor stützten aber die Kurse./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0178430E18