EMX Royalty hat seinen Geschäftsbericht 2018 vorgelegt. Das Unternehmen baute seinen Cash-Bestand stark aus. Nach 3,5 Mio. CAD Ende 2017 wuchs er auf 86,2 Mio. CAD an. Auch der Gewinn konnte deutlich gesteigert werden.

EMX Royalty (1,52 CAD | 1,02 Euro; CA26873J1075) besitzt ein Portfolio von Beteiligungen und Royalties, vor allem in Nordamerika, Europa, Türkei, Haiti und Australien. Seit 16 Jahren verfolgt das Unternehmen erfolgreich Explorationsinitiativen. Und so baut das Geschäftsmodell von EMX auf drei Strategien auf. Zum einen werden Royalties generiert. Die Liegenschaften werden meist an Partnerunternehmen verkauft oder beispielsweise für Lizenzbeteiligungen oder Vorauszahlungen genutzt. Zum anderen werden seit 2012 Lizenzbeteiligungen gekauft. Die Palette reicht dabei von Entwicklungsprojekten bis zu produzierenden Minen. Das dritte Standbein sind strategische Investitionen. Dabei konzentriert sich EMX auf unterbewertete Mineralvorkommen mit Explorationspotenzial.

Jahresüberschuss von 62 Mio. Dollar

In Nordamerika und der Türkei konnte EMX Royalty-Einnahmen in Höhe von 2,1 Mio. CAD generieren. Dazu kamen 2,1 Mio. CAD durch Zahlungen für Liegenschaften sowie 1,1 Mio. CAD aus dem Verkauf marktfähiger Wertpapiere. Der Jahresüberschuss betrug ...

