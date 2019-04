Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 78 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Premiumsegment habe das Geschäftsmodell der großen Automobilbauer in Sachen Wachstum die Grenzen wohl erreicht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Übergang zu Hybrid- und Elektrofahrzeugen dürfte bei der Profitabiltät Spuren hinterlassen./bek/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 17:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

