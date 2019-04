Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 160 Euro gesenkt. Die Kluft zwischen dem Kurs der Aktie von VW und der Bewertung der einzelnen Teile des Konzerns verbleibe auf einem Rekordhoch, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem stehen den etwas höheren Schätzungen für die Ergebnisse im kommenden Jahr eine von ihm prognostizierte Marktschwäche gegenüber, die vor allem dem Thema CO2-Emissionen geschuldet sei./bek/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 17:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-04-02/16:53

ISIN: DE0007664039