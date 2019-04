Die European Leveraged Finance Alliance (ELFA), eine Fachvereinigung für Investoren im europäischen Markt für Leveraged Finance, hat heute die erste Ausgabe ihrer neuen ELFA Insights Series veröffentlicht, in der sie Verbesserungen an wichtigen Aspekten der Dokumente von Kreditnehmern an Investoren fordert.

Die ELFA Insights Series soll eine Investorenplattform werden, auf der ELFA-Mitglieder ihre Ansichten über Fragen zu Offenlegung, Transparenz und Marktpraktiken austauschen können. Die Initiative folgt der Aufgabenstellung der ELFA, die Beteiligung ihrer Mitglieder am breiten Markt und der Öffentlichkeit zu unterstützen.

Die erste Ausgabe weist auf die Wichtigkeit der Zugänglichkeit, Konsistenz und Inhalte des Finanz-Reporting für Kreditkunden hin und fordert die Anleger auf, bei den Unternehmen aktiv auf Verbesserungen in diesen Bereichen zu drängen.

"Praktiken wie das Vergraben komplexer und riskanter Vertragsbestimmungen in langen Angebotsdokumenten, der Ausschluss einer Besprechung derartiger Bestimmungen aus Roadshow-Präsentationen, die Verwahrung laufender Finanzberichte auf passwortgeschützten Websites und die Verwendung schwammiger, inkonsistenter finanzieller Definitionen bei Vertragsberechnungen sind mit einem funktionierenden öffentlichen Markt nicht vereinbar und dafür ungeeignet."

Der ersten Ausgabe werden in den kommenden Monaten genauere Untersuchungen der einzelnen Elemente folgen. Das Executive Committee der ELFA hofft, durch die Serie ein Bewusstsein für die Konsequenzen schlechter Marktpraktiken zu wecken und Verbesserungsmöglichkeiten zum Wohle eines besser funktionierenden europäischen High-Yield-Marktes anzuregen.

Die erste Ausgabe der ELFA Insights Series kann von der Website der Vereinigung unter https://elfainvestors.com/elfa-insights-series heruntergeladen werden.

Über ELFA:

Die ELFA ist eine Fachvereinigung von Investoren im europäischen Markt für Leveraged Finance, die auf einen transparenteren, effizienteren und belastbareren Leveraged-Finance-Markt hinwirken möchte und gleichzeitig als Sprachrohr ihrer Investorengemeinschaft fungiert. Unser breit gestreutes Forum von Anlegern setzt sich gemeinsam mit anderen Branchenexperten für eine Vermittlung von Informationen über und zur Förderung von Best Practices und Transparenz ein.

Die ELFA ist unabhängiges Mitglied der Käuferseite bei der High Yield Division der Association for Financial Markets in Europe (AFME). Der in dieser Pressemitteilung beschriebene Artikel gibt die Auffassung der ELFA wieder und erhebt keinen Anspruch darauf, die Ansichten der AFME zu vertreten.

Contacts:

Sabrina Fox

Executive Advisor

European Leveraged Finance Alliance (ELFA)

sfox@elfainvestors.com

www.elfainvestors.com

(m) +44 (0) 7921 384 457