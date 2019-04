Der Goldpreis pendelt weiterhin in seiner Handelsspanne zwischen 1.280 und 1.320 Dollar. Doch die Goldminenaktien stehen zum Wochenauftakt deutlich unter Druck. Der Goldminen-ETF GDX verliert am Montag über zwei Prozent an Wert. Juniorproduzenten verloren teilweise mehr als fünf Prozent an Wert. Doch auch die großen Produzenten wie Barrick Gold oder auch Newmont Mining mussten deutlich Federn lassen.

