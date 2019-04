Seit Jahresanfang hat Cisco Systems gut 36 Prozent an Wert zugewonnen und sich bis Dienstag auf ein Verlaufshoch um das 138,2 % Fibonacci-Retracement von 55,16 US-Dollar begeben. Ausgerechnet an solch markanten Fibonacci-Clustern kommt es in der Charttechnik überdurchschnittlich oft zu Trendwenden, die auch vor der Aktie von Cisco Systems kein Halt machen dürfte. Bislang kann das hohe Niveau gehalten werden, die nächsten Tage werden jedoch den weiteren Werdegang des Wertpapiers offenbaren müssen. Ein besonders interessanter Bereich für kurzfristige Handelsgelegenheiten - auf der Ober- sowie Unterseite!

Keine Trendwendemuster in Sicht

Zunächst einmal bleibt ein intakter Aufwärtstrend seit Ende Dezember ...

