Burlington (pta030/02.04.2019/17:08) - Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 2. April 2019 - Rapid Dose Therapeutics (RDT) (CSE: DOSE) freut sich, dass im Nutraceuticals World Magazine ein interessanter Artikel zu unserem Unternehmen veröffentlicht wurde. Darin wird das von RDT entwickelte QuickStrip-Verabreichungssystem als "schnell, bequem, präzise und diskret" beschrieben und als "bahnbrechende, pillenfreie und nadelfreie Verabreichungslösung" eingestuft.



Derzeit werden im nutrazeutischen Segment der Nahrungsergänzungsmittel drei Produkte angeboten: Vitamin B12, Schlafunterstützung (Melatonin) und Energiezufuhr (Koffein). Sie bieten eine alternative, schnelle und effektive Verabreichungsmethode für Pillen, Getränke und Lebensmittel. Abgesehen davon sind die durch die QuickStrip-Technologie unterstützten Einsatzmöglichkeiten nahezu unbegrenzt. Letztlich gibt es eine Vielzahl von Inhaltsstoffen aus nutrazeutischen, pharmazeutischen und cannabisbasierten Quellen, die in die QuickStrip-Produkte von RDT integriert werden können. Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://bit.ly/2CrKgQC



