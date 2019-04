Temenos Data Lake, die erste vollständig mit der Bankensoftware Temenos integrierte Big-Data-Plattform, ermöglicht Echtzeit-Analysen im großen Maßstab bei deutlich geringeren Gesamtbetriebskosten

Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Bankensoftware, brachte heute Temenos Data Lake auf den Markt. Damit ist Temenos der erste Anbieter, der einen robusten, als Produkt erhältlichen Data Lake vermarktet, welcher Big-Data-Analysefunktionen in seine Bankensoftware integriert. Temenos Data Lake bietet eine sofort einsatzbereite Datenintegration, -vorbereitung und -optimierung für KI-gestützte Bankanwendungen.

Banken benötigen robuste Big-Data-Funktionen und fortschrittliche Analysefunktionen, um mit analysegestützten neuen Marktteilnehmern konkurrieren zu können. Bei Banken entsteht durch die Aufnahme, Bereinigung, Mischung und Optimierung von Daten zur Vorbereitung auf Analyse- und KI-Anwendungen erheblicher Aufwand. Viele Banken versuchen, interne Data Lakes zu bilden, um diese Probleme zu lösen, die hohe Kosten und hohe Ausfallraten verursachen. Mit Temenos Data Lake können Banken nun alle Daten speichern und verarbeiten, die sie benötigen, um intelligentere Anwendungen aus einer einzigen Quelle zu speisen und im Vergleich zum Aufbau von Data Lakes im eigenen Haus, der mit hohen Entwicklungs- und Integrationsrisiken verbunden wäre, bei wesentlich geringeren Gesamtbetriebskosten eine höhere Leistung erzielen.

Temenos Data Lake ist Teil des marktführenden Produkts Temenos Analytics, das in die cloud-nativen, cloud-agnostischen Produkte Temenos Infinity und Temenos T24 Transact eingebettet ist. Temenos Data Lake unterstützt mehrere zugrundeliegende Datenbank- und Verarbeitungsplattformen wie beispielsweise Apache Hadoop und ist außerdem in NuoDB vorintegriert, die native, verteilte cloud- und container-native Datenbank der Enterprise-Klasse. Dies bietet Banken die Kombination der Kernbanking-Produkte und der Analysefunktionen von Temenos mit einer einheitlichen Datenbankarchitektur. Dadurch werden in erheblichem Maße die Bereitstellung beschleunigt, die Komplexität reduziert und die Integrationskosten gesenkt.

Temenos Data Lake bietet ein Paket mit robusten Daten-Engineering-Tools, die es Banken ermöglichen, Temenos-Quelldaten mit anderen Datenquellen, auch mit unstrukturierten Daten, zu kombinieren und anzureichern. Datentechnik-Workloads nutzen die speicherinterne Verarbeitungs-Engine Apache Spark, die die führende Plattform für die umfangreiche SQL- bzw. Batch-Verarbeitung, die Stream-Verarbeitung und das Machine Learning ist. Temenos Data Lake kann als Enterprise-Data-Lake oder als punktuelle Lösung bereitgestellt werden, die in die Bankensoftwareprodukte von Temenos eingebettet ist. Temenos Data Lake ist als On-Premise- oder als Cloud-Lösung erhältlich und wird derzeit bereits bei acht Banken integriert mit Temenos T24 Transact sowie mit Kernbanking-Lösungen anderer Anbieter eingesetzt.

Banken wissen um den Wert ihrer Daten, wenn es darum geht, die Kundenbindung zu personalisieren, die Betrugserkennung zu optimieren und Risiken zu minimieren. Temenos Data Lake versetzt Banken in die Lage, strategische Prioritäten des digitalen Bankings zu erfüllen, wie z. B. die Schaffung einer Rundum-Ansicht des Kundenprofils in Echtzeit, die Nutzung der Mikrosegmentierung, um Produkte und Dienstleistungen den jeweils geeigneten Kunden zuzuordnen, und die Echtzeit-Interaktion mit dem Kunden, um das Umsatzwachstum zu steigern. Durch die Einbettung von Temenos Data Lake in Temenos Infinity nutzen Banken beispielsweise mehrere Quellen von Kundendaten, auch unstrukturierte Daten, um wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten und die Präferenzen der Kunden zu gewinnen. Mit Temenos Data Lake können Banken auch KI-gestützte Anwendungen betreiben, um jedem Kunden individuelle Empfehlungen und eine kontextbezogene Beratung anzubieten.

Was das Risikomanagement und die aufsichtsrechtlichen Vorgaben betrifft, so bietet Temenos Data Lake einen zentralen Data Lake mit vorbereiteten Datenmodellen, die mit vollständigen, präzisen und aktuellen Daten bestückt sind, welche bei Bedarf in Echtzeit verfügbar sind. Integrierte Metadatenmanagement-Tools beschleunigen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie BCBS 239, die für Banken nach wie vor eine große Herausforderung darstellen. Temenos Data Lake erspart den Banken langwierige, teure Datenintegrationsprojekte, wodurch die Risiko- und Compliance-Kosten potenziell um bis zu 80 Prozent gesenkt werden können.

Um die Daten- und Analysestrategie von Temenos zu beschleunigen, übernahm Temenos das Unternehmen hTrunk, einen schnell wachsenden Anbieter von Big-Data- und Analyselösungen. Das Unternehmen hTrunk mit Sitz im indischen Bangalore wurde 2015 gegründet. Es bietet Big-Data- und Analyselösungen hauptsächlich für Finanzdienstleistungsinstitute. Die Technologie-, Forschungs- und Entwicklungsteams von hTrunk werden derzeit in die Produktteams von Temenos Analytics integriert.

Fred Cook, Chief Information Officer von BlueShore Financial, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Temenos Analytics ist für uns von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, unsere unverwechselbare Strategie umzusetzen und unser Leistungsversprechen zu differenzieren. Die Fähigkeit, viele Arten von Daten zu integrieren und zu kombinieren, ist für die Ermittlung vollständiger Geschäftsinformationen entscheidend. Der Einsatz von Temenos Analytics ermöglicht es uns, unsere Strategie präzise umzusetzen, indem wir Kunden-Mikrosegmente definieren und unsere Produkte und Dienstleistungen speziell für diese Segmente anpassen. Dies führte zu einem Anstieg des verwalteten Vermögens um 138 Prozent über einen Zeitraum von acht Jahren. Der Temenos Data Lake mit seinen integrierten Datenentwicklungs- und Analysetools wird uns dabei unterstützen, diese aggressive Wachstumsstrategie fortzusetzen. Wir werden nun in der Lage sein, traditionelle strukturierte Bankdaten mit unstrukturierten Daten, etwa aus sozialen Medien oder aus Telefonanrufen, zu kombinieren, um so neue, ungenutzte Marktchancen eröffnen zu können."

Martin Stiller, Analyst bei IDC Financial Insights, äußerte sich wie folgt: "Betriebswirtschaftliche Führungskräfte und IT-Führungskräfte sind überwältigt von der schieren Menge und Vielfalt der ihnen zur Verfügung stehenden Daten und erstaunt über die Kosten für die Verwaltung dieser geballten Business Intelligence. Der fragmentierte Zugriff auf Unternehmensdaten stellt jedoch auch ein großes Hindernis für den Aufbau vernetzter Finanzdienstleistungen dar. Intern aggregierte Daten, die mit Daten von Dritten angereichert sind, werden entscheidend sein, um personalisierte Dienste in großem Maßstab anbieten zu können. Die Ankündigung von Temenos, Data Lake zu lancieren, sorgt für mehr Innovationen auf diesem Markt und bietet den Banken mehr Entscheidungsmöglichkeiten für ihr Konzept zur Nutzung großer Datenmengen für die Optimierung ihrer Geschäftstätigkeit."

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, bezieht wie folgt Stellung: "Viele Banken versuchen, Data Lakes aufzubauen, um ihre Initiativen im Bereich Digital Banking sowie in den Bereichen aufsichtsrechtliche Vorgaben und Compliance zu unterstützen. Allerdings sind die Kosten und Risiken für die Entwicklung und Integration sehr hoch. Temenos Data Lake bietet eine als fertiges Produkt erhältliche, bankspezifische Lösung, die in die cloud-nativen, cloud-agnostischen Produkte Temenos Infinity und Temenos T24 Transact eingebettet ist und sich auch erfolgreich mit Kernbankenprodukten anderer Anbieter integrieren lässt. Dies beschleunigt die Bereitstellung und senkt die Kosten in erheblichem Maße.

Durch die 25-jährige Innovationstätigkeit von Temenos bei der Entwicklung erstklassiger Bankensoftwarepakete in Verbindung mit den neuesten Entwicklungen in den Bereichen Big Data und Analytik bieten wir Banken die Kombination grundlegender Technologien, die sie dabei unterstützen, die Leistungsfähigkeit von Daten, Analytik und KI für die Transformation ihres Geschäfts zu nutzen."

Über Temenos

Das in Genf ansässige Unternehmen Temenos AG (SIX: TEMN) ist weltweit führender Anbieter von Bankensoftware und engagiert sich als Partner von Banken und anderen Finanzinstituten für die Transformation ihres Geschäfts und die Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell ändernden Markt. Temenos verarbeitet die täglichen Transaktionen von über 3.000 Firmen aus aller Welt, darunter 41 der Top-50-Banken, sowie die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden. Temenos liefert cloud-native, cloud-agnostische Softwareprodukte für Frontoffice- und Kernbanking-Funktionen, Zahlungsverkehr sowie Fonds- und Vermögensverwaltung, damit Banken durchgängige, reibungslose Kundenerfahrungen bieten und operative Bestleistungen erzielen können. Die Kunden von Temenos profitieren nachweislich von höheren Renditen als ihre Wettbewerber: Über einen Zeitraum von sieben Jahren haben sie durchschnittlich eine um 31 höhere Kapitalrendite, eine um 36 höhere Eigenkapitalrendite und ein um 8,6 Prozentpunkte niedrigeres Kosten-Einkommensverhältnis erzielt als Banken, die veraltete Anwendungen nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

