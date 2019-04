Bonn (ots) - Am Mittwoch, 03. April 2019, stehen die Debatten in drei verschiedenen Parlamenten bei phoenix im Mittelpunkt. Im britischen Unterhaus muss sich Premierministerin Theresa May erneut den Fragen der Abgeordneten stellen. phoenix zeigt die Questions-and-Answers und später auch die erneute Debatte zum Brexit aus Westminster.



In Brüssel spricht im Rahmen der Plenarwoche Parlamentspräsident Antonio Tajani zum Brexit. Auf seine Rede folgt eine Aussprache zur Zukunft Europas mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven. phoenix-Reporter Marlon Amoyal ist vor Ort und kommentiert das Geschehen.



Im Deutschen Bundestag wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Befragung der Bundesregierung Rede und Antwort stehen. Auch die Befragung wird übertragen, für phoenix ist Reporterin Jeanette Klag vor Ort. Für 15.35 Uhr ist eine von der Koalition beantragte Aktuelle Stunde zum Thema "Erfolge bei der Bekämpfung der Kriminalität - Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik 2018" geplant, die phoenix ebenfalls zeigen wird.



Die Reden und Debatten aus dem britischen Unterhaus und dem EU-Parlament werden live gedolmetscht. Wer möchte, kann die Brexit-Debatte aus London auch mit Originalton verfolgen.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de