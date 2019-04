2. April 2019

Basler Kantonalbank publiziert den Finanzbericht

Der Finanzbericht 2018 der Basler Kantonalbank ist ab heute online (http://www.bkb.ch/BaslerKantonalbank/Investoren/Berichterstattung/Geschaefts--und-Halbjahresberichte) verfügbar. Er umfasst neben der Jahresrechnung zum Konzern BKB und zum Stammhaus Basler Kantonalbank auch das Kapitel Corporate Governance, den Vergütungsbericht sowie den Lagebericht. Damit komplettiert er den Jahresabschluss 2018, der bereits im Rahmen einer Medienkonferenz am 28. Februar 2019 präsentiert wurde.



Die Basler Kantonalbank gibt zudem mit der im Internet publizierten Offenlegung Eigenmittel und Liquidität per 31.12.2018 (https://www.bkb.ch/BaslerKantonalbank/Investoren/Berichterstattung/Geschaefts--und-Halbjahresberichte) einen umfassenden qualitativen und quantitativen Einblick in die Eigenmittel- und Risikosituation des Konzerns BKB. Mit einer risikogewichteten Gesamtkapitalquote von 17,4 Prozent übertrifft der Konzern BKB die regulatorisch geforderte Eigenmittelzielgrösse von 12,7 Prozent deutlich. Beim Stammhaus liegt die Quote mit 17,6 Prozent sogar noch höher. Damit ist die Basler Kantonalbank eine der sichersten Banken der Schweiz.



Weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2018 finden Sie auf unserer Webseite zum Geschäftsbericht http://www.gb.bkb.ch (http://www.gb.bkb.ch/)

Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch