ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Anstieg vom Montag haben die Kurse am schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag konsolidiert. Beobachter sprachen von fehlenden Impulsen. Dazu habe die andauernde Unsicherheit um den Brexit die Stimmung gedämpft. Am Vorabend hatte sich das britische Unterhaus erneut auf keine Alternative zum Austrittsabkommen einigen können.

Der Brexit-Koordinator des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, warnte derweil, ein harter Brexit sei nunmehr "fast unvermeidlich". Schon am 12. April droht ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der EU.

Der SMI schloss kaum verändert bei 9.537 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 38,84 (zuvor: 50,82) Millionen Aktien.

Gesucht waren erneut Aktien der Finanzbranche, die von den wieder gestiegenen Anleiherenditen profitierten. Credit Suisse, Julius Bär und UBS gewannen zwischen 0,2 und 1,1 Prozent. Im Versicherungssektor verbuchten Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance Kursgewinne von 0,2 bis 0,8 Prozent.

Positive Kommentare der HSBC-Analysten stützten die Aktien der Luxusgüterkonzerne Richemont und Swatch kaum. Richemont könne dank seiner Schmucksparte mit den Töchtern Van Cleef & Arpels sowie Cartier dem langsameren Wachstum des Luxusgütermarkts trotzen. Swatch verfüge zwar nicht über die besten Fundamentaldaten, doch sei die Aktie billig, und das Unternehmen dürfte von den Trends am Markt profitieren, hieß es. HSBC sieht 26 Prozent Kurspotenzial in der Swatch-Aktie, die am Dienstag um 0,2 Prozent zulegte. Für Richemont ging es um 0,1 Prozent nach unten.

Unter den Schwergewichten verloren Novartis 1,2 Prozent. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, auf den Pharmahersteller komme in den USA ein Prozess zu wegen sogenannter Kickback-Zahlungen an Ärzte, mit denen diese dazu gebracht werden sollten, Novartis-Medikamente zu verschreiben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2019 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.