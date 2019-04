Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain mit "Underperform" und einem Kursziel von 27,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Sich abschwächende Einkaufsmanager-Indizes (PMI) in Kontinentaleuropa - die wichtige Indikatoren für die wirtschaftlichen Aktivitäten sind - und zugleich einige ausstehende Wahlen in der EU und auch regional dürften sich europaweit auf das Vertrauen in das Bruttoinlandsprodukt und Bauvorhaben auswirken, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rate daher zur Vorsicht bei Unternehmen, die stark auf den Euroraum ausgerichtet sind./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 13:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 14:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-04-02/18:15

ISIN: FR0000125007