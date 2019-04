DAX-Anleger vergessen Konjunktursorgen, adidas setzt Rekordjagd fort

Nach einem eher verhaltenen Auftakt nahm der DAX im Verlauf des heutigen Dienstaghandels Fahrt auf. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer nähert sich damit immer mehr der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke an.

Das war heute los. Das britische Parlament lehnt weiterhin Alternativen zu dem von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Austrittsabkommen und den Brexit-Deal selbst ab. Auf diese Weise steigt die Wahrscheinlichkeit für einen ungeregelten Brexit am 12. April. Allerdings scheint dies Anleger nicht mehr weiter zu stören. In dieser Woche schauen sie lieber auf einige Indikatoren, die dafür sprechen, dass die jüngsten Konjunktursorgen etwas übertrieben ausgefallen sein könnten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich heute vor allem Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) auszeichnen. Die Aktie des Reifenherstellers und Automobilzulieferers kletterte zeitweise um etwas mehr als 3 Prozent in die Höhe. Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) brachte es dagegen in der Spitze lediglich auf ein Plus von rund 1,5 Prozent. Dafür konnte der Sportartikelhersteller auf diese Weise auf ein neues Rekordhoch klettern. Dies ist im derzeitigen von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld alles andere als selbstverständlich.

