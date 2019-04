Wienerberger hat eine neue Kommunikations-Chefin: Barbara Grohs ist seit 1. April 2019 an Bord. In ihrer Funktion als Head of Corporate Communications verantwortet sie die gesamte globale interne und externe Kommunikation des führenden Anbieters von Bau- und Infrastrukturlösungen. Dazu Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch: "Mit Barbara Grohs stellen wir unsere Konzernkommunikation optimal für die Zukunft auf. Wir freuen uns, mit ihr eine Expertin gefunden zu haben, die ihr Netzwerk und ihre Expertise von nun an für uns einbringt, um unsere starke Story noch intensiver gegenüber Medien zu positionieren. Sie wird dabei auch die Professionalisierung unserer digitalen Kommunikation, unseres Reputation Managements sowie unseres Corporate Brandings weiter vorantreiben ...

