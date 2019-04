Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta031/02.04.2019/18:30) - 2. April 2019 - Barbara Grohs leitet seit 1. April 2019 die Unternehmenskommunikation der Wienerberger Gruppe. In ihrer Funktion als Head of Corporate Communications verantwortet sie die gesamte globale interne und externe Kommunikation des führenden Anbieters von Bau- und Infrastrukturlösungen. Dazu Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch:



"Mit Barbara Grohs stellen wir unsere Konzernkommunikation optimal für die Zukunft auf. Wir freuen uns, mit ihr eine Expertin gefunden zu haben, die ihr Netzwerk und ihre Expertise von nun an für uns einbringt, um unsere starke Story noch intensiver gegenüber Medien zu positionieren. Sie wird dabei auch die Professionalisierung unserer digitalen Kommunikation, unseres Reputation Managements sowie unseres Corporate Brandings weiter vorantreiben und uns damit bei allen Stakeholdern noch sichtbarer machen."



Die studierte Juristin verfügt über langjährige Berufserfahrung und hat in dieser Zeit in unterschiedlichen Branchen zahlreiche Managementpositionen im Kommunikationsbereich ausgeübt. Vor ihrem Wechsel zu Wienerberger war Barbara Grohs beim führenden österreichischen Telekomunternehmen A1 Telekom Austria Group Konzernsprecherin und Leiterin der Konzernkommunikation.



Wienerberger Gruppe



Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 195 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2018 einen Umsatz von 3,3 Mrd. Eur und ein bereinigtes EBITDA von 470 Mio. Eur.



