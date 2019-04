An der Aktie von BYD scheiden sich derzeit die Geister. Fakt ist: Der Hersteller von Elektroautos, E-Bussen und Batterien kommt in den letzten Tagen nicht richtig vom Fleck. Das mag an den durchwachsenen Zahlen liegen, die das Team von CEO-Wang Chuanfu vor wenigen Tagen präsentiert hat. An der langfristigen Perspektive ändert das allerdings nichts.

Den vollständigen Artikel lesen ...