FRANKFURT (Dow Jones)--Die Alcon-Aktie wird in den Schweizer Leitindex SMI aufgenommen und dort die Titel von Julius Bär ersetzen. Wie der Börsenbetreiber SIX mitteilte, findet die außerplanmäßige Aufnahme am 9. April statt. Die Titel von Julius Bär werden dafür am 10. April den Index verlasen und gleichzeitig in den SMIM-Index aufgenommen, wo im Gegenzug die Papiere von Aryzta ihren Platz räumen müssen.

Bei Alcon handelt es sich um die Sparte Augenheilkunde des Novartis-Konzerns. Diese soll nicht nur in der Schweiz, sondern auch an der New York Stock Exchange gelistet werden.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + SMI (per 9./10. April) AUFNAHME - Alcon HERAUSNAHME - Julius Bär + SMIM (per 10. April) AUFNAHME - Julius Baer HERAUSNAHME - Aryzta ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2019 12:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.