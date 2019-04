Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - DeepMap kündigte heute an, dass Hermann Kaess, ehemaliger CEO von Bosch Korea und EVP der Robert Bosch GmbH, dem technischen Beirat des Unternehmens beigetreten ist.



James Wu, CEO und Mitgründer von DeepMap, sagte: "Wir freuen uns sehr, Hermann im Team begrüßen zu dürfen. Sein Fachwissen und seine umfassende Erfahrung als leitende Führungskraft bei Bosch werden für die weitere Entwicklung unserer erstklassigen Technologie für autonome Fahrzeuge außerordentlich wertvoll sein."



Kaess war von 2015 bis 2018 als EVP für die Robert Bosch GmbH tätig. Davor fungierte er als CEO von Bosch Korea (2010-2014) und als Managing Director von Bosch Automotive für Großbritannien und die Benelux-Länder (2004-2010).



2018 meldete DeepMap, dass die Robert Bosch Venture Capital GmbH (RBVC), die Corporate-Venture-Capital-Gesellschaft der Bosch-Gruppe, in das Unternehmen investiert habe.



Kaess schließt sich Brian McClendon, Jaron Waldman und Leonidas Guibas im Beirat an.



Brian McClendon hat eine Karriere als Unternehmer und technische Führungskraft im Bereich geografische Informationssysteme (GIS) verfolgt. 2004 wurde Keyhole, sein Start-up für digitale Kartierung, von Google übernommen. Während seiner 10-jährigen Beschäftigungsdauer bei Google übernahm er die Rolle als VP von Google Maps, Earth und Street View. 2015 trat er Uber bei. McClendon ist aktuell als Forschungsprofessor an der University of Kansas tätig.



Jaron Waldman war sein Leben lang als Unternehmer tätig. Er gründete PlaceBase, ein Unternehmen für Ortungstechnologie, das von Apple übernommen wurde. Nach der Übernahme arbeitete Waldman vier Jahre für Apple und leitete ein Team, das für die Entwicklung der standortbezogenen Dienste im gesamten Apple-Ökosystem verantwortlich war. Aktuell ist er CEO und Mitgründer von Curbside.



Leonidas Guibas ist der Paul Pigott Professor für Computerwissenschaften und Elektrotechnik an der Stanford University, wo er die Gruppe für algorithmische Geometrie leitet und geschäftsführender Direktor des Labors für künstliche Intelligenz sowie Mitglied von Computer Graphics and Laboratory ist. Außerdem ist er Mitglied der National Academy of Engineering sowie ACM- und IEEE-Fellow.



Informationen zu DeepMap



DeepMap hat sich zum Ziel gesetzt, die sichere Autonomie durch die weltbesten autonomen Kartierungs- und Lokalisierungslösungen zu beschleunigen. DeepMap liefert die Technologie, die selbstfahrende Fahrzeuge für die erfolgreiche Navigation unter komplexen und unvorhersehbaren Bedingungen erfordern. Das Unternehmen widmet sich drei wichtigen Elementen: hochauflösende Präzisionskartierung, ultragenaue Echtzeit-Lokalisierung und die dazugehörige Infrastruktur, um die umfangreiche Skalierung auf globaler Ebene zu fördern. Das Unternehmen, gegründet 2016, hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, und weitere Niederlassungen in Peking, China. Weitere Informationen finden Sie auf www.deepmap.ai.



Kontaktinformationen: media@deepmap.ai



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/845174/HermanKaessPhoto.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/845175/deepmapbrightbluelo go_Logo.jpg



OTS: DeepMap newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134188 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134188.rss2