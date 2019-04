Mannheimer Morgen zum Aufsichtsrat von Bilfinger Überschrift: Frage des Anstands Streng formal mögen die beiden Aufsichtsratsmandate von Eckhard Cordes bei Bilfinger und WMP Eurocom ja korrekt gewesen sein. Auch die Vorgaben des Kodex für gute Unternehmensführung wurden offenbar erfüllt, weil die Aufsichtsratskollegen nach Konzernangaben über die Beratung Roland Kochs informiert waren. Dass das Kontrollgremium darin keinen Interessenkonflikt gesehen hat, ist trotzdem unverständlich. Das Verfahren um die Schadenersatzansprüche gegenüber früheren Vorständen hat für viele Schlagzielen gesorgt, weil mit Roland Koch eine prominente Reizfigur betroffen war. Deshalb wäre es gerade in diesem sensiblen Prozess besonders wichtig gewesen, Fingerspitzengefühl zu zeigen. Es ist außerdem eine Frage des Anstands für Spitzenmanager, allein schon den Verdacht eines Interessenkonflikts zu vermeiden. In diesem Fall wäre es doch so einfach gewesen: Eckhard Cordes hätte sein Mandat bei der Kommunikationsagentur so lange ruhen lassen können, wie Roland Koch sich von WMP Eurocom beraten ließ. Cordes muss sich bei der nächsten Hauptversammlung auf sehr kritische Fragen der Aktionäre einstellen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

