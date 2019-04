Der Eurokurs ist am Dienstag im US-Handel auf Berg- und Talfahrt gegangen. Zeitweise übersprang die Gemeinschaftswährung wieder die Marke von 1,12 US-Dollar, gab dann aber rasch wieder nach. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete sie 1,1197 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1200 (Montag: 1,1236) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8929 (0,8900) Euro gekostet.

Belastet wurde der Euro vor allem durch eine ausgeprägte Stärke des US-Dollar. Am Markt wurde dies auf eine wieder etwas größere Vorsicht der Anleger zurückgeführt. Der Dollar profitiert davon. Als Weltreservewährung gilt er als "sicherer Hafen". Zudem waren am Montag wichtige Stimmungsdaten aus der US-Industrie überraschend stark ausgefallen und hatten Rezessionssorgen in der größten Volkswirtschaft der Welt zunächst einmal wieder verdrängt./ck/he

