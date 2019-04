Viele Autobauer planen Kooperationen mit IT-Konzernen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugsoftware könnten sich bis 2030 mehr als vervierfachen.

Der Trend zu Fahrer-Assistenzsystemen und selbstfahrenden Autos wird nach Einschätzung des Technologiekonzerns Continental den Bedarf an Software in den nächsten Jahren beschleunigen. Das werde dazu führen, dass sich die Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugsoftware bis 2030 weltweit auf rund 1,2 Billionen Dollar pro Jahr mehr als vervierfachen, sagte Conti-Chef Elmar Degenhart am Dienstag auf einer Veranstaltung der Fachzeitschrift "auto motor und sport" in Stuttgart.

