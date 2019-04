Düsseldorf (ots) - Die Kriminalität ist so niedrig wie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr, als erstmals gesamtdeutsche Zahlen erfasst wurden. Das ist erfreulich. Insbesondere der Rückgang bei der Einbruchskriminalität wird viele Bürger erleichtern. Allerdings ist eine gute Statistik noch keine Trendumkehr. Die Zahlenkolonnen müssen vor allem Handlungsanweisung für die Polizei sein. So wie in den vergangenen Jahren Einbruchskriminalität mit viel Aufwand bekämpft wurde, müssen nun weitere Baustellen angegangen werden: Cyberkriminalität und Betrug im Internet. Im Kampf gegen diese Täter ist die Polizei nicht gut genug gerüstet. Ein Blick auf die Ausländerkriminalität zeigt, dass ein massives Problem durch Intensivtäter besteht. Mit diesen meist jungen Männern aus den Maghreb-Staaten und zentralafrikanischen Ländern dürfen Bund und Länder die Polizei nicht alleine lassen. Die Polizei muss die Taten aufklären. Aber die Regierungen in Bund und Land sind dafür verantwortlich, dass diejenigen, die sich illegal in Deutschland aufhalten, in ihre Heimatländer abgeschoben werden.



