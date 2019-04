Die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon zeigt sich seit der Jahreswende wieder in ansteigender Form. Die Korrektur in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres hat die Anleger nicht aus der Bahn geworfen. Im Gegenteil: Sie scheinen in dieser Phase neue Kraft getankt zu haben, um den Kurs zu neuen Hochpunkten zu führen. So stehen seit Jahresbeginn bereits Kurszuwächse von 26,20 Prozent zu Buche. Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase gelang den Anlegern Mitte März der Ausbruch nach oben ... (Alexander Hirschler)

