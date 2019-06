Jeder kennt es: Man bestellt online Kleidung, merkt dann aber zu Hause, dass sie nicht passt oder doch nicht gefällt. Die Bestellung geht also zurück an den Online-Händler. Um der enorm hohen Retourenquote entgegenzuwirken, hat Amazon nun ein neues Projekt gestartet.Das Projekt ist zunächst nur in den USA an den Start gegangen. Kunden sollen dabei mithilfe eines 3D-Scanners detailliert gemessen werden. Auf diese Weise soll die hohe Retourenquote gesenkt werden, berichtete t3n. Denn durchschnittlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...