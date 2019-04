Dank der Unterstützung des Wettbewerbs durch Velodyne wird die Entwicklung autonomer Fahrzeuge vorangetrieben

Velodyne Lidar, Inc. nahm als Goldsponsor an der letzten Japan Automotive AI Challenge (japanischer Wettbewerb für KI im Automobilbereich) teil. Bei diesem von der Society of Automotive Engineers of Japan (japanischer Verband der Fahrzeugingenieure) organisierten Wettbewerb für Studierende an Hochschulen konkurrierten Teams aus Studierenden bei der Genauigkeit von Algorithmen für künstliche Intelligenz (KI) im Rahmen von autonomem Fahren auf Teststrecken.

At the Japan Automotive AI Challenge, autonomous karts were equipped with Velodyne Puck lidar sensors. (Photo: Business Wire)

Dieser Wettbewerb, der vom 23. bis 24. März 2019 an der Universität Tokio in Tokio, Japan, stattfand, wird zum Zweck der Weiterbildung von KI-Ingenieuren bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge (Autonomous Vehicles, AV) veranstaltet. Von den Teams entwickelte KI-Algorithmen wurden jeweils in selbstfahrenden motorisierten Karts installiert und bei einem Wettbewerb auf einer Teststrecke verwendet. Jeder dieser autonomen Karts war mit Velodyne Puck lidar-Sensoren ausgerüstet, die die für autonomes Fahren erforderlichen umfassenden Wahrnehmungsdaten lieferten. Das Team der Universität Tokio gewann schließlich den Wettbewerb.

"Bei diesem Wettbewerb sollen Ingenieure der Zukunft entdeckt und gefördert werden, die die für autonome Fahrzeuge nötigen Kompetenzen für die KI-Technologie besitzen", sagte Dr. Shinpei Kato, Gründer und CTO von Tier IV, Inc. "So werden im Bereich der Bilderkennungstechnologie begabte Studierende gefördert, wie sie für den AV-Betrieb unverzichtbar sind. Durch die Teilnahme des lidar-Marktführers Velodyne werden den Teilnehmern Expertise und Erfahrung von unschätzbarem Wert vermittelt."

"Im Rahmen der Japan Automotive AI Challenge erfahren KI-Ingenieure der nächsten Generation, wie autonome Fahrzeuge durch lidar-3D-Wahrnehmung profitieren", sagte Wei Weng, Executive Director APAC bei Velodyne Lidar. "Bei Velodyne fühlen wir uns privilegiert, weil wir eng mit Industrie, Behörden und Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten konnten, die die Herausforderung angenommen haben, die KI-Kompetenzen dieser kreativen Ingenieure zu erweitern, damit diese zum Wachstum der AV-Branche beitragen können."

Über Velodyne Lidar

