BOS Wealth Management Europe S.A., mit Sitz in Luxemburg und einer Niederlassung in London, ist für eine bessere Betreuung von Europas wachsender Anzahl hochvermögender Kunden gut aufgestellt.

Bank of Singapore, die Private-Banking-Einheit von Südostasiens zweitgrößtem Finanzdienstleistungskonzern, OCBC Bank, eröffnete offiziell ihre Vermögensverwaltungstochter, BOS Wealth Management Europe S.A. ("BOSWM"), die die Ausrichtung der Bank of Singapore weiter festigt, um von Chancen in Europa zu profitieren.

Dies läutet eine neue Wachstumsphase ihrer Präsenz in Europa ein, das 2018 den größten Bevölkerungsanteil hochvermögender Privatpersonen (Ultra-High Net Worth Individuals) 35 aller hochvermögenden Privatpersonen weltweit bei einem erwarteten Anstieg um 24 in den kommenden fünf Jahren aufwies1

Leiter der Tochtergesellschaft mit Sitz in Luxemburg ist Chief Executive Officer Anthony Adriano Simcic. Liz Bottomley ist General Manager der Niederlassung von BOSWM in Großbritannien mit Sitz in London. Sie berichtet CEO Simcic.

BOSWM beschäftigt derzeit 30 Angestellte in ihren Büros in Luxemburg und London und plant, ihre strategischen Einstellungen fortzuführen.

Am 1. April 2019 nahm BOSWM die offizielle Eröffnung des Unternehmens in Luxemburg im Beisein des luxemburgischen Finanzministers Pierre Gramegna vor. Singapurs Hochkommissar für Großbritannien, Frau Foo Chi Hsia, gab sich anlässlich der Feierlichkeiten zur Eröffnung der britischen Niederlassung von BOSWM in London am 2. April 2019 die Ehre.

Herr Samuel Tsien, Group Executive Officer von OCBC Bank, der Muttergesellschaft von Bank of Singapore, Herr Ching Wei Hong, Chief Operating Officer von OCBC Bank und Chairman von Bank of Singapore, Herr Bahren Shaari, Chief Executive von Bank of Singapore, sowie 400 Gäste waren bei beiden Veranstaltungen anwesend.

Mit Blick auf die offizielle Eröffnung von BOSWM erklärte Herr Bahren Shaari, Chief Executive Officer von Bank of Singapore: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Bank of Singapore. Europa ist seit jeher ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts. Die Gründung von BOS Wealth Management Europe in zwei führenden Finanzzentren trägt zur weiteren Vertiefung unseres Engagements für die Betreuung von hochvermögenden und vermögenden Privatanlegern in dieser Region bei."

Pierre Gramegna, der luxemburgische Finanzminister dazu: "Die Eröffnung von BOS Wealth Management Europe ist ein bedeutendes Ereignis. Es ist das erste Finanzinstitut Singapurs, das sich in Luxemburg niederlässt. Die Tatsache, dass sich die Bank of Singapore entschieden hat, ihren europäischen Hub im Großherzogtum Luxemburg zu errichten, bestätigt Luxemburgs Rolle als eines der führenden Zentren für Anlageberatung und Vermögensverwaltung in Europa."

Vor der Gründung betreute die Bank of Singapore ihre europäischen Kunden von ihrem Hauptsitz in Singapur aus und über die Londoner Niederlassung ihrer Muttergesellschaft OCBC Bank.

Angaben zur den wichtigsten bestellten Funktionsträgern

Anthony Simcic

Chief Executive Officer (CEO), BOS Wealth Management Europe S.A.

Herr Simcic wurde am 12. März 2018 zum Chief Executive Officer bestellt. Er ist Französisch-Italiener und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen und in der Vermögensverwaltung.

Als CEO ist er für die Gesamtstrategie, Governance, Geschäftsentwicklung und Umsetzung der Geschäftsaktivitäten von BOSWM im Europäischen Wirtschaftsraum und Großbritannien zuständig.

Bevor Herr Simcic zu BOSWM kam, war er Managing Director für die HSBC Private Bank in Luxemburg.

Herr Simcic ist Olivier Denis, Global Market Head for Singapore, Malaysia and International bei der Bank of Singapore, direkt unterstellt. Er besitzt einen Master-Abschluss in Europastudien der London School of Economics and Political Science sowie einen Bachelor's Degree (Hon) in Wirtschaftswissenschaften der University of Warwick.

Liz Bottomley

General Manager, BOS Wealth Management Europe S.A. UK Branch

Frau Bottomley wurde am 2. Januar 2019 zum General Manager von BOS Wealth Management Europe S.A. UK Branch bestellt und trat im November 2018 der Niederlassung der OCBC Bank in London bei. Sie ist ein Branchenveteran und berät seit über 25 Jahren Privatkunden in Europa und Asien.

Als General Manager der britischen Niederlassung ist sie für den Ausbau der Geschäftstätigkeiten für BOSWM in Großbritannien zuständig. Liz Bottomley berichtet dem Chief Executive Officer von BOS Wealth Management Europe S.A., Anthony Simcic.

Zuvor war sie Head of Private Banking bei Arbuthnot Latham, eine Boutique Private Bank in London, und Client Partner in der International Private Banking Division von Coutts.

Über Bank of Singapore

Die Bank of Singapore ist die auf Private Banking spezialisierte Tochtergesellschaft der OCBC Bank Sie hat eine hohe Bonitätseinstufung von Moody's (Aa1) und bietet ein einzigartiges Wertangebot als sichere in Singapur zugelassene Privatbank.

Sie betreibt eine Produktplattform mit offener Architektur und hat starke Research-Kompetenzen, insbesondere in Bezug auf die Marktforschung in Schwellenländern, um ihren Kunden dabei zu helfen, bei Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktinstrumente und bei Portfolioverwaltungs-, Treuhand- und Versicherungsdienstleistungen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Laufe der Jahre erwarb sie Kompetenzen im Bereich Anlageverwaltung und Premium-Treuhand- und Beratungsdienstleistungen, unterstützt durch eines der größten Research-Teams in Asien.

Neben Private-Banking-Dienstleistungen haben Kunden der Bank of Singapore Zugang zu Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden und können die von der OCBC Bank oder ihren Tochtergesellschaften angebotenen Investmentchancen nutzen.

Die Bank of Singapore kann die Kompetenzen im kommerziellen Bankgeschäft der OCBC Bank nutzen, um ihren Kunden ein breites Spektrum an Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, Unternehmensfinanzierungs- und Treasury-Dienstleistungen zu bieten. Dafür steht ihr das gesamte regionale und internationale Netzwerk der OCBC Bank zur Verfügung.

Die Bank of Singapore betreut vermögende Privatkunden und wohlhabende Familien in ihren Kernmärkten in Südostasien, Großchina, auf den Philippinen, auf dem indischen Subkontinent und anderen internationalen Märkten. Die Bank of Singapore, deren Hauptsitz sich in Singapur befindet, hat Niederlassungen in Hongkong und im Dubai International Financial Centre sowie Vertretungen in Manila und Dubai. In Europa betreut die Bank ihre Kunden mittels BOS Wealth Management Europe Société Anonyme (S.A.) in Luxemburg und in London.

Dank ihrer erstklassigen Ergebnisse hat sie zahlreiche Branchenauszeichnungen erhalten. Bank of Singapore wurde 2018 von Asian Private Banker als "Best Private Bank for Middle East and North Africa" und 2017 von Asian Private Banker als "Best Private Bank for Non-resident Indians" ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bankofsingapore.com.

Folgen Sie allen Updates über die Bank of Singapore via Twitter unter @bankofSG und folgen Sie linkedin.com/bankofsingapore on LinkedIn.

Über OCBC Bank

Die OCBC Bank ist die älteste Bank in Singapur. Sie ging 1932 aus der Zusammenlegung drei lokaler Banken hervor, von denen die älteste 1912 gegründet wurde. Jetzt ist sie gemessen an den Vermögenswerten die zweitgrößte Finanzdienstleistungsgruppe in Südostasien und eine der am besten bewerteten Banken der Welt mit einem Aa1-Rating von Moody's. Die OCBC Bank ist für ihre finanzielle Stärke und Stabilität anerkannt und wird von Global Finance stets unter den Top 50 der sichersten Banken der Welt eingestuft. Zudem wurde sie von The Asian Banker als die am besten geführte Bank in Singapur ausgezeichnet.

Die OCBC Bank und ihre Tochtergesellschaften bieten ein breites Spektrum an kommerziellen Bankdienstleistungen und spezialisierten Finanz- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen, darunter Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, Anlagedienstleistungen, Private-Banking-Dienstleistungen, Transaction Banking, Treasury-, Versicherungs-, Anlageverwaltungsdienstleistungen und Wertpapierhandel.

Die Kernmärkte der OCBC Bank sind Singapur, Malaysia, Indonesien und Großchina. Sie hat mehr als 570 Zweigstellen und Vertretungen in 19 Ländern und Regionen. Niederlassungen und Büros in Indonesien, die ihre Tochterbank OCBC NISP unterhält, und über 100 Niederlassungen und Büros in Hongkong, China und Macao, die die OCBC Wing Hang Bank unterhält.

Die Private-Banking-Dienstleistungen der OCBC Bank werden von ihrer 100 %-igen Tochtergesellschaft Bank of Singapore erbracht, die eine einzigartige Produktplattform mit offener Architektur nutzt, um die besten am Markt verfügbaren Produkte zu bieten, und somit die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen.

Great Eastern Holdings, die Versicherungssparte der OCBC Bank, ist die älteste und etablierteste Versicherungsgruppe in Singapur und Malaysia. Ihre Anlageverwaltungstochtergesellschaft, Lion Global Investors, ist eine der größten Anlageverwaltungsgesellschaften im Privatsektor in Südostasien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ocbc.com.

1 Laut dem Wealth Report von Knight Frank 2019

