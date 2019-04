Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) gab heute eine Telefonkonferenz bekannt, die für

Mittwoch, den 8. Mai 2019, um 8:30 Uhr US Ostküstenzeit (ET, Eastern

Time) geplant ist. Ziel der Telefonkonferenz ist es, die Ergebnisse

des ersten Quartals des Unternehmens zum 31. März 2019 zu besprechen.

Der Aufruf ist öffentlich.



Das Unternehmen bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über

den folgenden Link im Voraus für die Konferenz anzumelden:

http://dpregister.com/10129534.



Registrierte Teilnehmer erhalten umgehend eine E-Mail mit

Kalendererinnerung, Einwahlnummer und PIN, die ihnen den sofortigen

Zugriff auf die Telefonkonferenz am 8. Mai 2019 ermöglicht.



Teilnehmer, die sich nicht vorab für den Anruf anmelden möchten,

können sich unter 877-328-5344 (für US-Anrufer) oder 412-902-6762

(für internationale Anrufer) einwählen und nach der

Weatherford-Telefonkonferenz fragen. Die Telefonkonferenz kann auch

über die Website des Unternehmens abgerufen werden unter https://www.

weatherford.com/en/investor-relations/conference-call-details/.



Eine telefonische Aufzeichnung der Telefonkonferenz zum Ergebnis

wird bis zum 18. Mai 2019 um 17:00 Uhr US-Ostküstenzeit zur Verfügung

stehen. Um auf die Wiedergabe aus den USA zuzugreifen, wählen Sie

bitte 877-344-7529; internationale Anrufer sollten 412-317-0088

wählen. Bitte geben Sie die Konferenznummer 10129534 an.



Weatherford ist eines der größten multinationalen

Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen, das innovative Lösungen,

Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie

anbietet. Das Unternehmen ist in über 80 Ländern tätig und verfügt

über ein Netzwerk von rund 700 Standorten, einschließlich Produktion,

Service, Forschung und Entwicklung sowie Schulungseinrichtungen, und

beschäftigt rund 26.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie

unter www.weatherford.com. Sie finden Weatherford außerdem auf

LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2421145-1&h=1625692675&

u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2421145

-2%26h%3D814536051%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcom

pany%252Fweatherford%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Facebook: (https://c

212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2421145-1&h=2780636353&u=https%3A%2F%2Fc21

2.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2421145-2%26h%3D2008264507

%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWeatherfordCorp%26a%3

DFacebook&a=Facebook%3A), Twitter: (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de

&o=2421145-1&h=58653061&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D

0%26l%3Den%26o%3D2421145-2%26h%3D2710604255%26u%3Dhttps%253A%252F%252

Ftwitter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twitter%3A) und

YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2421145-1&h=218042814&u=

https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2421145-2

%26h%3D1180282844%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%

252Fweatherfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube).



