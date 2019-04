von Tim Schäfer, Euro am SonntagEs ist der weltweit größte Deal in der Branche der Zahlungsabwickler: Fidelity National Information Services, kurz FIS, kauft für 34 Milliarden US-Dollar Worldpay. Inklusive Schulden summiert sich der Kaufpreis auf 43 Milliarden Dollar. "In unserer sich schnell wandelnden Branche kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...