Die Bundesärztekammer legt am Mittwoch (10.00) neue Zahlen zu Behandlungsfehlern in Praxen und Krankenhäusern vor. Dabei geht es darum, wie viele Verdachtsfälle die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärzteschaft im vergangenen Jahr untersuchten - und wie oft sie tatsächlich Fehler feststellten. In der Statistik für 2017 waren 1783 Fälle bestätigt worden, in denen Behandlungsfehler Ursache für Gesundheitsschäden waren.

Neben der Ärzteschaft gehen auch die Medizinischen Dienste der Krankenkassen Behandlungsfehlern nach. Wie viele Patienten sich direkt an Gerichte, Anwälte oder Versicherungen wenden, ist unbekannt. Insgesamt gibt es jährlich 20 Millionen Behandlungen in Krankenhäusern und rund eine Milliarde Arztkontakte in Praxen./sam/DP/fba

