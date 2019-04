The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1978200555 TOYOTA FIN 19/21 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1978200639 TOYOTA FIN 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA A061 XFRA CA92556L1085 VIBE BIOSCIENCE CORP. EQ00 EQU EUR N

CA D9W XFRA US2505651081 DESIGNER BRANDS A EQ00 EQU EUR N