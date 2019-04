FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LKG XFRA ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW 0.261 EUR

IZ8A XFRA ZAE000067120 AFRICAN OXYGEN LTD RC-,05 0.016 EUR

FSRA XFRA ZAE000066304 FIRSTRAND LTD RC-,01 0.088 EUR

EB9 XFRA ZAE000054045 RAINBOW MINERALS RC-,05 0.252 EUR

R8B XFRA ZAE000024501 RMB HLDGS LTD RC-,01 0.112 EUR

NCO XFRA ZAE000004875 NEDBANK GROUP LTD. RC 1 0.454 EUR

A7Z XFRA ZAE000000220 AECI LTD RC 1 0.231 EUR

P82 XFRA AU000000PIC0 PERPETUAL EQU. INV. 0.020 EUR

WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.071 EUR

WVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.219 EUR

TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.348 EUR

TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.196 EUR

IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EUR

EW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.018 EUR

B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.170 EUR

TCM1 XFRA TH0003010Z12 SIAM CEMENT PCL-FGN- BA 1 0.267 EUR

BDSB XFRA ES0113860A34 BCO DE SABADELL A EO-,125 0.010 EUR

B9H XFRA CH0001503199 BELIMO HOLDING NA SF 1 89.298 EUR

AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.161 EUR

WILC XFRA SE0011166974 FABEGE AB SK 15,41 0.254 EUR

2BF XFRA IT0005244402 BFF BANKING GROUP S.P.A. 0.539 EUR

SPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.080 EUR

14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.446 EUR

S5YA XFRA AU000000SIG5 SIGMA HEALTHCARE LTD 0.013 EUR

UE8 XFRA EE0000001105 TALLINNA KAUBAM.GP EO-,40 0.710 EUR