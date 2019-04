FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TQW XFRA GB0001500809 TULLOW OIL PLC LS-,10 0.043 EUR

EIA XFRA FI0009007884 ELISA OYJ A O.N. 1.750 EUR

VWS XFRA DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 0.997 EUR

R90 XFRA DK0010219153 ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 4.005 EUR

VTLN XFRA CH0012335540 VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 1.875 EUR

SWJ XFRA CH0008742519 SWISSCOM AG NAM. SF 1 19.645 EUR

HNN XFRA AU000000HVN7 HARVEY NORMAN HLDGS 0.076 EUR

2CV XFRA GB00BD3VFW73 CONVATEC GROUP WI LS -,10 0.036 EUR

1VV XFRA GG00BYXVT888 VINACAPITAL VN OPP.DL-,01 0.049 EUR

KJ7 XFRA US48668E1010 KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 0.089 EUR

XFRA DE000HLB3AY9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/16 0.001 %

OBC XFRA US6746311066 OCEAN BIO-CHEM INC.DL-,01 0.045 EUR

MN3 XFRA GB00B83VD954 MAN GROUP PLC DL-03428571 0.047 EUR

PP3 XFRA US69354V1089 PPDAI GRP.INC.(SPONS.ADR) 0.170 EUR

BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.250 EUR

VOL4 XFRA US9288541082 VOLVO B (FRIA) UNSP.ADR 0.964 EUR

TQ71 XFRA DK0060477503 TOPDANMARK AS NAM. DK 1 2.009 EUR

27MA XFRA GB00BZ1G4322 MELROSE INDS PLC LS 0,01 0.036 EUR

1MOA XFRA US60879B1070 MOMO UNSP.ADR A1 DL-,0001 0.554 EUR

PESA XFRA US7050151056 PEARSON PLC ADR/1 LS-,25 0.153 EUR

1KR XFRA GB0008220112 DS SMITH PLC LS-,10 0.061 EUR

IMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.303 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.094 EUR

DP5 XFRA US49271V1008 KEURIG DR PEPPER DL-,01 0.134 EUR

WTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.128 EUR

WTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.144 EUR

SF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.052 EUR

VACC XFRA FR0013285046 VALLOUREC 17/22 CV 0.142 EUR

1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.347 EUR

SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.080 EUR

SH7 XFRA US8669421054 SUN HYDRAULICS DL-,01 0.080 EUR

CVA XFRA US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 0.045 EUR

24W3 XFRA JE00BFYFZP55 FERGU. PLC LS 0,11403197 0.563 EUR

VEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.010 EUR