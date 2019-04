FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7X3 XFRA JE00BH6XDL31 XLMEDIA PLC DL-,000001 0.035 EUR

D1LN XFRA GB00BY9D0Y18 DIR.LINE.INS.LS-,10909090 0.272 EUR

LU3B XFRA SE0000108847 L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 0.306 EUR

VWSA XFRA US9254581013 VESTAS WIND ADR 1/3/DK 1 0.335 EUR

TMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.154 EUR

SYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.348 EUR

RG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.237 EUR

QAA XFRA US74762E1029 QUANTA SVCS DL-,00001 0.036 EUR

PGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 0.089 EUR

NTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.357 EUR

MRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.250 EUR

CMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.714 EUR

C1B1 XFRA US20440T2015 CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1 0.173 EUR

CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.107 EUR

CIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.313 EUR

BRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.366 EUR

BAR XFRA US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01 0.134 EUR

AEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.348 EUR

VOL1 XFRA SE0000115446 VOLVO B (FRIA) 0.958 EUR

VOL3 XFRA SE0000115420 VOLVO A FRIA 0.958 EUR

3IB XFRA ID1000108509 INDO TAMBANGR.MEGA.RP 500 0.128 EUR

BGC XFRA GRS004013009 BANK OF GREECE NA.EO 5,60 0.672 EUR

CMN1 XFRA GB00B45C9X44 CHEMRING GRP PLC LS-,01 0.026 EUR

39M XFRA GB00B1ZBKY84 MONEYSUPERMARKET LS-,02 0.094 EUR

QS2A XFRA GB00B1WY2338 SMITHS GROUP PLC LS -,375 0.164 EUR

N5C XFRA GB00B1H0DZ51 TP ICAP PLC LS -,25 0.131 EUR

H5P XFRA GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 0.232 EUR

NPW1 XFRA GB0009223206 SMITH + NEP. DL -,20 0.196 EUR

GCU XFRA GB0008808825 GRESHAM TECHNOLOG. LS-,05 0.006 EUR

TWW XFRA GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 0.044 EUR

LLD XFRA GB0008706128 LLOYDS BKG GRP LS-,10 0.025 EUR

PHQ XFRA GB0008481250 PHOTO-ME INTL PLC LS-,005 0.043 EUR

LFP XFRA GB0007739609 TRAVIS PERKINS LS-,10 0.367 EUR

PES XFRA GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 0.152 EUR

IMW XFRA GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-,3846 0.435 EUR