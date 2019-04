FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20

NEF XFRA FI0009013296 NESTE OYJ

XFRA CA02154A1075 ALTITUDE RESOURCES INC.