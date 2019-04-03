FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
WR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20
NEF XFRA FI0009013296 NESTE OYJ
XFRA CA02154A1075 ALTITUDE RESOURCES INC.
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WR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20
NEF XFRA FI0009013296 NESTE OYJ
XFRA CA02154A1075 ALTITUDE RESOURCES INC.