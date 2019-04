FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FC7 XFRA IM00B1VVFG94 TAU CAPITAL PLC LS-,01

DP4B XFRA DK0010244508 A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000

CLRN XFRA CH0012142631 CLARIANT NA SF 3,70

M1H XFRA CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF23,4

DP4A XFRA DK0010244425 A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125