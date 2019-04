FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - FEST - Der Dax steuert am Mittwoch getrieben von neuen Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA auf ein Jahreshoch zu. Rund zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex auf 11 848 Punkte und damit 0,79 Prozent höher als zum Xetra-Schluss vom Dienstag. Sollte der Dax auf diesem Niveau starten, wäre dies der höchste Stand im Jahr 2019. Das bisherige Jahreshoch hatte der Dax am 19. März mit 11 823,29 Punkten erreicht. Auch die 200-Tage-Linie würde endlich deutlich hinter sich lassen. Gestützt wurde die positive Stimmung am Aktienmarkt zuletzt unter anderem von der Aussicht auf ein Ende der Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten. Diese Hoffnung erhielt am Mittwoch neue Nahrung: Einem kurz nach Mitternacht veröffentlichten Bericht der "Financial Times" zufolge haben die beiden größten Volkswirtschaften der Welt die meisten Punkte geklärt - offen sei derzeit vor allem noch die Frage, wie bereits eingeführte US-Zölle wieder aufgehoben werden. Alles in allem sei eine Einigung aber in Sicht.

USA: - UNEINHEITLICH - Am US-Aktienmarkt hat der wichtigste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach seinem starken Start in den Monat April am Dienstag moderat nachgegeben. Schwache Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und eine Gewinnwarnung der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance belasteten. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 indes erklomm kurz vor Börsenschluss seinen höchsten Stand seit fast sechs Monaten.

ASIEN: - FEST - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China hat die Börsen Asiens am Mittwoch angetrieben. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen gewann zuletzt rund ein halbes Prozent und der Hang Seng in Hongkong stieg um rund 1 Prozent. Für den japanische Leitindex Nikkei 225 ging es um etwas mehr als ein halbes Prozent nach oben.

