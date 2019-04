Guy Berruyer, der ehemalige CEO von Sage, kommt als Chairman des Board of Directors zu Softomotive

Softomotive hat sich als führender Anbieter im Bereich robotergestützter Prozessautomation mit Schwerpunkt auf nutzerfreundlicher Technologie etabliert

Berruyer bringt Erfahrung als CEO eines FTSE-100-Unternehmens und als Chairman, Director, Non-Executive Director und Berater von bedeutenden Unternehmen mit

Softomotive hat seine Belegschaft im Lauf der letzten 12 Monate verdoppelt und will die Mitarbeiterzahl im kommenden Jahr erneut verdoppeln

Softomotive, ein führender Anbieter von RPA-Technologie (robotergestützte Prozessautomation), meldet die Ernennung von Guy Berruyer zum Chairman des Board of Directors.

Guy Berruyer, photo credit Getty Images

Softomotive besteht seit 2005 und hat im RPA-Markt Pionierarbeit geleistet, so dass es inzwischen mehr als 8.000 Kunden weltweit betreut. Im vergangenen September meldete das Unternehmen eine Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, um auf seine starke und zunehmende Marktpräsenz aufbauen zu können.

Berruyer ist der ehemalige CEO der Sage Group, einem Anbieter von Rechnungslegungssoftware, und führte dieses Unternehmen erfolgreich zu einem Modell von Abonnement-Software. Er bringt nicht nur Erfahrung als ehemaliger CEO eines FTSE-100-Unternehmens mit, sondern auch als Chairman des Softwareanbieters Linaro, Director von Berger Levrault und Non-Executive Director von Meggitt PLC.

Zudem ist er ein hochrangiger Berater von Warburg Pincus LLC und ehemaliges Hochschulratsmitglied der Universität Southampton.

"Der RPA-Markt ist wirklich die neue Grenze der Innovations- und Wachstumschancen. Es ist eine sehr spannende Branche", erklärte Berruyer. Er sei von den Unternehmensgründern Marios Stavropoulos, dem CEO von Softomotive, und COO Argyris Kaninis sehr beeindruckt gewesen, ergänzte er.

"Softomotive durchläuft eine extrem schnelle Transformation, und es gehört auch zu meiner Rolle als Chairman, dabei als Mentor aufzutreten. Darum freue ich mich darauf, meine Erfahrung zur Verfügung zu stellen", so Berruyer weiter.

Stavropoulos sagte: "Der herkömmliche Ansatz zu RPA ist jedoch nicht das ganze Bild, und wir fügen ein Bottom-up-Konzept zur RPA hinzu, das wir People1st (Menschen an 1. Stelle) nennen. Das ist eine völlig neuartige Implementierung von RPA, da wir dem Endnutzer dabei das Steuer in die Hand geben."

Kaninis fügte hinzu: "Softomotive hat seine Belegschaft in den letzten 12 Monaten verdoppelt, und wir möchten die Zahl unserer Mitarbeiter im kommenden Jahr erneut verdoppeln, da wir weiterhin in unsere Produkte investieren. Unser globaler Hauptsitz bleibt weiterhin in London, aber wir haben unsere Präsenz in den USA mit einem Hauptsitz in New York im One World Trade Center ausgeweitet und wollen auch unsere Präsenz in Griechenland und Indien ausdehnen. Wir ziehen zudem die Eröffnung von Büros auf dem europäischen Kontinent und in der Asien-Pazifik-Region näher in Betracht.

Stavropoulos sagte: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Guy Berruyer. Es ist eine sehr spannende Phase für uns, und er bringt umfangreiche Erfahrung mit, die uns zugutekommen wird."

Über Softomotive

Softomotive ist ein weltweit führender Anbieter von RPA-Lösungen (robotergestützte Prozessautomation), dem über 8.000 Unternehmen weltweit Vertrauen schenken. Eine leistungsstarke, robuste RPA-Technologie liefert beaufsichtigte und unbeaufsichtigte RPA von einer Desktop-Installation bis hin zu serverbasierter Software, die schnell umsetzbar, nutzerfreundlich und äußerst kostengünstig ist.

WinAutomation ist das weltweit beste RDA-Tool (robotergestützte Desktop-Automation) und bietet eine leistungsstarke, robuste und nutzerfreundliche Windows-basierte Plattform für den Bau von Software-Robotern.

ProcessRobot ist eine führende RPA-Plattform für Unternehmen, die unternehmensgerechte Sicherheit und Kontrollen und Verbindungen zu erstklassigen AI-Technologien bietet.

