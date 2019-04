Die Auseinandersetzung zwischen der "Financial Times" und dem Dax-Konzern Wirecard geht weiter. Für Anleger wird die Aktie unkalkulierbar.

Eigentlich sah es nach einem großen Befreiungsschlag aus: Vergangene Woche veröffentlichte der Dax-Konzern Wirecard eine Zusammenfassung der Untersuchung einer Kanzlei zu den seit Monaten umherwabernden Betrugsvorwürfen. Die britische Zeitung "Financial Times" (FT) hatte im Januar erstmals berichtet, Wirecard in Singapur fingiere Geldströme. Diese Anschuldigungen sollte der Kanzlei-Bericht aus der Welt schaffen. Sein Tenor lautet: Ja, es habe falsche Buchungen gegeben und einige Mitarbeiter könnten sich auch strafbar gemacht haben. Aber die Auswirkungen auf die Wirecard-Bilanz seien marginal und die Vorstände in Aschheim hätten mit der Sache nichts zu tun. Die Aktie schoss nach der Veröffentlichung zeitweise um ein Drittel nach oben. Wirecard gab zudem bekannt, rechtliche Schritte gegen die "FT" eingeleitet zu haben.

Wenige Tage später legte die Zeitung nach. Diesmal ging es um Vertragspartner von Wirecard, die ein Reporter vor Ort nicht auffinden konnte. Auf ihren Webseiten genannte Kunden wussten laut "FT" nichts von den angeblichen Geschäftsbeziehungen. ...

