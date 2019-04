Fleet Complete sponsert die in diesem Frühjahr stattfindende Mount Everest-Bergexpedition von Dr. Georgios-Ioannis Tsianos und wird seinen Aufstieg vom ersten Tag an mittels einer speziellen Telematikplattform in 3D verfolgen



Toronto (ots/PRNewswire) - Der auf Forschungsreisen und Reisemedizin spezialisierte Dr. Georgios-Ioannis in Griechenland wird er Forschungsarbeiten zur menschlichen Physiologie unter extremen Umweltbedingungen ausführen. Die auf dem Mount Everest erhobenen wissenschaftlichen Daten sind die ersten ihrer Art, die unter gravierendem Sauerstoffmangel und extremer Kälte zusammengetragen wurden.



Informationen zu Fleet Complete®



Fleet Complete® ist ein führender globaler Anbieter von IoT-Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und stellt erfolgskritische Technologien im Bereich Fuhrpark- und Asset-Management sowie mobile Ressourcenverwaltung her. Die Leistungen des Unternehmens werden von rund 500.000 Abonnenten und mehr als 30.000 Unternehmen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen in Anspruch genommen. Das Unternehmen unterhält wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada, Telstra in Australien und Deutsche Telekom (T-Mobile) in zahlreichen europäischen Ländern. Fleet Complete stellt eines der am weltweit schnellstwachsenden Unternehmen dar und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen fleetcomplete.com.



Informationen zu Georgios-Ioannis Tsianos



Dr. Georgios-Ioannis Tsianos, geboren in Athen, Griechenland, ist zur Zeit wohnhaft in Großbritannien und übt mehrere Rollen in den Bereichen Medizin und Wissenschaft aus. Er erwarb seinen Bacherlorabschluss an der University of California in Berkely, absolvierte einen Masterstudiengang am King's College London, promovierte an der University of Glasgow in Schottland und erwarb einen Abschluss in Medizin an der University of Ioannina, Griechenland. Tsianos ist ein vollqualifizierter Allgemeinmediziner und als freiberuflicher Arzt tätig, der zahlreiche medizinische Dienste ausübt. Gleichzeitig hält er fachspezifische Vorträge und bietet private Konsultationsdienstleistungen in den Bereichen Medizin, Unternehmensführung, Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und Sport.



Weitere Informationen sind unter www.gi-tsianos.com erhältlich.



