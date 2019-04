DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März kräftig verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,4 (Februar: 51,1) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit vierzehn Monaten. Besonders die Exportaufträge legten zu mit dem zweithöchsten Tempo seit Dezember 2017. Die Subindex für die Preisentwicklung ging allerdings zurück. "Es braucht noch mehr Hinweise, um festzustellen, ob sich die chinesische Wirtschaft stabilisiert hat", sagte Ökonom Zhengsheng Zhong von der CEBM Group. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im März auf 54,8 (Vormonat: 54,3) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +173.000 Stellen zuvor: +183.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 54,8 zuvor: 56,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 59,7 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.879,60 +0,44% Nikkei-225 21.705,70 +0,93% Hang-Seng-Index 29.895,74 +0,92% Kospi 2.197,37 +0,93% Shanghai-Composite 3.188,69 +0,37% S&P/ASX 200 6.285,00 +0,68%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Für Kauflaune sorgt ein Bericht der "Financial Times", wonach bei den US-chinesischen Handelsgesprächen zu 90 Prozent Einigung bestehen soll. Allerdings seien die übrigen 10 Prozent der "härteste Teil", heiße es aus US-Verhandlungskreisen. Andererseits heißt es aber auch, dass die Verhandlungen bis Juni fortgesetzt werden könnten. Für gute Stimmung sorgen daneben erneut überraschend gut ausgefallene Konjunkturdaten aus China. Unter den Einzelwerten zieht der Kurs des Hongkonger Schwergewichts Tencent um 2,4 Prozent an. Die Aktie profitiere von der Genehmigung neuer Videospiele, heißt es im Handel. Gesucht seien generell Finanzwerte. Sie profitieren besonders von der zunehmenden Konjunkturzuversicht, weil gleichzeitig damit auch die Renditen am Anleihemarkt wieder steigen. In Sydney geht es für Rohstoffaktien wie Rio Tinto, BHP und Fortescue kräftig nach oben um bis zu 2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Personalien sorgten für Kursbewegungen. Intel hat mit George S. Davis einen neuen Finanzvorstand gefunden. Das Pikante daran, Davis war in den vergangenen sechs Jahren Finanzvorstand des Konkurrenten Qualcomm. Intel gingen zuletzt auf Nasdaq.com 0,6 Prozent höher um, während Qualcomm um 0,8 Prozent sanken. Die schwer gebeutelte Aktie von Blue Apron schoss um 15,6 Prozent nach oben. Der Zutaten- und Rezeptküchen-Dienstleister hatte mitgeteilt, dass CEO Brad Dickerson und Mitgründer und Technikckef Ilia Papas das mit Schwierigkeiten kämpfende Unternehmen verlassen werden. Geführt wird Blue Apron zukünftig von Linda Findley Kozlowski, bis zuletzt operative Chefin bei der E-Commerce-Webseite Etsy. Eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms und besser als gedacht ausgefallene Viertquartalszahlen trieben den Kurs von Dave & Buster's Entertainment um 6,1 Prozent. Für Gamestop ging es um 8,7 Prozent bergab. Der Verkäufer von Videospielen verzeichnete im abgelaufenen Quartal eine Ausweitung des Verlusts.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.179,13 -0,30 -79,29 12,22 S&P-500 2.867,24 0,00 0,05 14,38 Nasdaq-Comp. 7.848,69 0,25 19,78 18,29 Nasdaq-100 7.499,64 0,28 21,22 18,48 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 741 Mio 833 Mio Gewinner 1.327 2.262 Verlierer 1.605 715 unverändert 109 68

Kaum verändert - Nach den kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn legten die US-Börsen eine Pause ein. Händler sprachen von fehlenden Impulsen, die wohl erst wieder von den US-chinesischen Handelsgesprächen kommen dürften. Walgreens Boots Alliance brachen um fast 13 Prozent ein. Die Apotheken- und Drogeriemarktkette hatte schwache Zahlen vorgelegt und die Jahresprognose gesenkt. Im Sog von Walgreens büßten Rite Aid 8,8 Prozent ein und CVS Health 3,8 Prozent. Ein positiver Ausblick von Delta Air Lines verhalf der Aktie zu einem Kursplus von 6,4 Prozent und stützte auch andere Aktien der zuletzt von schlechten Nachrichten gebeutelten Branche. Dow-Neumitglied Dow Inc gewannen gut 5 Prozent. Die Aktie ersetzt nach der Abspaltung Dowdupont im Dow-Jones-Index. Dowdupont gaben um 0,3 Prozent nach. Eastman Kodak verbilligten sich um 4,2 Prozent. Das auf Digitaldruck spezialisierte Unternehmen ist im Geschäftsjahr 2018 in die roten Zahlen gerutscht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,29 -4,0 2,33 109,2 5 Jahre 2,28 -2,7 2,31 36,1 10 Jahre 2,47 -2,9 2,50 2,6

Die US-Staatsanleihen holten einen Teil ihrer Verluste vom Wochenbeginn wieder auf. Hier habe einerseits die andauernde Brexit-Unsicherheit gestützt, andererseits auch Aussagen der australischen Notenbank, hieß es. Sie habe angedeutet, dass sie auf einen konjunkturstützenden geldpolitischen Kurs einschwenken könnte. Wegen der engen Handelsbeziehungen Australiens mit China habe dies bei einigen Anlegern die Alarmglocken schrillen lassen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:56 % YTD EUR/USD 1,1223 +0,2% 1,1204 1,1199 -2,1% EUR/JPY 125,03 +0,2% 124,73 124,74 -0,6% EUR/GBP 0,8540 +0,1% 0,8533 0,8588 -5,1% GBP/USD 1,3141 +0,1% 1,3129 1,3041 +3,1% USD/JPY 111,40 +0,1% 111,34 111,38 +1,6% USD/KRW 1134,27 -0,3% 1137,37 1136,95 +1,8% USD/CNY 6,7110 -0,2% 6,7232 6,7242 -2,4% USD/CNH 6,7133 -0,2% 6,7260 6,7275 -2,3% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,2% AUD/USD 0,7108 +0,6% 0,7067 0,7069 +0,9% NZD/USD 0,6780 +0,3% 0,6756 0,6767 +1,0% Bitcoin BTC/USD 4.946,38 +3,3% 4.790,13 4.706,01 +33,0%

Am Devisenmarkt stand mit den jüngsten Entwicklungen um den Brexit das Pfund im Mittelpunkt. Die neuerliche Ablehnung des Parlaments von vier alternativen Brexit-Szenarien hatte die Devise am Vortag bis auf 1,30 Dollar gedrückt, nach einem Tageshoch bei 1,3150. Nachdem am Dienstag die Pläne der britischen Premierministerin bekanntgeworden waren, nun doch mit der Opposition das Gespräch über einen zustimmungsfähigen Brexit-Deal zu finden und um einen abermaligen Aufschub des Brexit zu bitten, erholte sich das Pfund auf rund 1,3130 Dollar. Der Yen ist im asiatisch dominierten Mittwochhandel zurückgefallen. Angesichts der positiven Nachrichtenlage zu den US-chinesischen Handelsgesprächen und dank neuerlicher guter Daten aus China verliere der Yen Zulauf in seiner Funktion als sicherer Hafen, heißt es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,82 62,58 +0,4% 0,24 +35,1% Brent/ICE 69,74 69,37 +0,5% 0,37 +27,0%

Weiter nach oben ging es mit den Ölpreisen, die erneut Jahreshochs markierten. Überraschend gute Konjunkturdaten aus China hatten die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage beflügelt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,6 Prozent auf 62,58 Dollar. Brent gewann 0,5 Prozent auf 69,37 Dollar. Weitere gute Daten aus China sorgen am frühen Mittwoch für weiter anziehende Preise und überlagern eher ungünstige US-Lagerbestandsdaten, die der US-Branchenverband API am Vorabend gemeldet hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,53 1.293,15 +0,0% +0,38 +0,9% Silber (Spot) 15,19 15,13 +0,4% +0,06 -2,0% Platin (Spot) 859,15 851,50 +0,9% +7,65 +7,9% Kupfer-Future 2,93 2,91 +0,7% +0,02 +10,2%

Der Goldpreis stabilisierte sich nach den Vortagesabgaben. Die Feinunze zeigte sich im US-Handel 0,3 Prozent höher bei 1.292 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

RATING USA

Die Ratingagentur Fitch bescheinigt den USA nach wie vor eine hervorragende Bonität. Das Langfrist-Rating lautet unverändert "AAA" mit stabilem Ausblick.

US-AUTOMOBILABSATZ

Die Autohersteller haben für März folgende US-Absatzzahlen berichtet.

März 2019 2018 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 37.092 32.548 +14% AUDI 20.302 20.090 +1,1% BMW 35.997 35.842 +0,4% DAIMLER 30.627 31.484 -2,7% PORSCHE 4.779 4.756 +0,5% FIAT CHRYSLER 200.307 216.063 -7% GM (Quartal)* 665.840 715.794 -7% TOYOTA 214.947 k.A. +3,5% HONDA 148.509 142.392 +8,2% NISSAN 150.768 162.535 -7,2% HYUNDAI 61.177 k.A. +2%

* Angaben bei GM bezogen auf das erste Quartal; General Motors schlüsselt seine Absatzzahlen nur noch quartalsweise auf

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände gingen hingegen um 2,6 Millionen Barrel zurück. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Anstieg um 500.000 Barrel und bei Benzin eine Abnahme um 2 Millionen Barrel.

INTEL / QUALCOMM

Intel hat einen neuen Finanzvorstand. George S. Davis übernimmt die freigewordene Position des in die Rolle als CEO gewechselten Bob Swan. Davis war in den vergangenen sechs Jahren als Finanzvorstand beim Konkurrenten Qualcomm tätig.

VENEZUELA

Venezuelas verfassungsgebende Versammlung hat die parlamentarische Immunität von Oppositionsführer Juan Guaido aufgehoben. Die Versammlung, die fest hinter dem umstrittenen Staatschef Nicolas Maduro steht, gab einstimmig einem entsprechenden Antrag des Obersten Gerichts statt. Der Oppositionsführer und selbsternannte Übergangspräsident hatte zuvor gesagt, er befürchte seine Festnahme, sollte er seine parlamentarische Immunität verlieren. Gegen den selbsternannten Übergangspräsidenten des südamerikanischen Krisenstaates laufen Ermittlungen wegen des Vorwurfs, die Amtsbefugnisse des Staatschefs widerrechtlich an sich gerissen zu haben. Die Justiz wirft Guaido zudem vor, im Februar trotz einer Ausreisesperre das Land verlassen und eine Reihe südamerikanischer Länder besucht zu haben.

