Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für United Internet von 39 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch nach Abschluss der noch laufenden Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen dürfte die Unsicherheit anhalten, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Aufbau eines eigenen Netzes sei wahrscheinlich verbunden mit zunehmenden Risiken und einer Kürzung der Dividende./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-04-03/08:09

ISIN: DE0005089031