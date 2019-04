Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 24,00 auf 27,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Reederei schwenke auf den Pfad für organisches Wachstum, schrieb Analyst Edward Stanford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Fünfjahresplan lege den Fokus auf Service-Qualität, höherwertige Kunden und Kosteneinsparungen und weniger auf Zukäufe und Fusionen. Für 2019 erhöhte der Experte seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) um 40 Prozent./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 10:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-04-03/08:15

ISIN: DE000HLAG475