iFunded akzeptiert als erste Immobilien-Investment-Plattform Europas Kryptowährungen als Zahlungsmittel DGAP-News: iFunded by iEstate GmbH / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain iFunded akzeptiert als erste Immobilien-Investment-Plattform Europas Kryptowährungen als Zahlungsmittel 03.04.2019 / 08:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Erstes Projekt bereits live * Akzeptanz von Bitcoin und Co. erster Schritt der Blockchain-Integration * Künftig auch Wertpapiergeschäfte via Blockchain * Geldwäsche wird verhindert Berlin, 03. April 2019 - iFunded ist die erste Immobilien-Investment-Plattform in Europa, auf der Anleger neben Euro auch mit Kryptowährungen in Immobilien investieren können. Mit derzeit umgerechnet mehr als 100 Mrd. Euro Kapital in Kryptowährungen, öffnet sich iFunded damit auch diesem großen Kreis potenzieller Anleger. Mit der Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel können jetzt auch internationale Anleger ganz einfach in deutsche Immobilienprojekte investieren. Krypto-Anleger eröffnen großes Potenzial Allein Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von etwa 74 Mrd. Euro. Mit Ether sind es weitere 15 Mrd. Euro. Das unterstreicht, welches Potenzial sich daraus für iFunded ergibt. "Unsere Plattform ist nun auch für Besitzer von Kryptowährungen interessant, die sich aufgrund der starken Schwankungen bei Bitcoin und Co. aus diesem Markt verabschieden möchten. Immobilieninvestments auf iFunded sind nicht von Schwankungen betroffen und der Anleger erhält einen festen Zinssatz", sagt Michael Stephan, Gründer und Geschäftsführer von iEstate, der Betreiberin von iFunded. Erster Schritt der Blockchain-Integration "Die Akzeptanz von Bitcoin und Ether als Zahlungsmittel ist der erste Schritt bei der Integration der Blockchain-Technologie auf unserer Plattform", so Stephan. Im nächsten Schritt sollen regulatorisch genehmigte Security Token Offerings angeboten werden. Immobilienentwickler erreichen mit Security Token Offerings einen erweiterten Anlegerkreis. Künftig auch Wertpapiergeschäfte via Blockchain "Im Immobiliengeschäft gibt es noch immer viele Mittelsmänner, die zusätzliche Kosten verursachen und aufgrund der Blockchain nicht mehr notwendig sind. Dadurch werden die Prozesse kosteneffizienter. Unser Ziel ist es, die Blockchain auch für Wertpapiergeschäfte zu nutzen", so Stephan. Die ausführlichen Pläne können im Whitepaper nachgelesen werden, das unter iEstate.de angefordert werden kann. Mit Bitcoin und Ether in Immobilien investieren Durch die Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel können Anleger Ihr Kapital nun auf iFunded mit Bitcoin und Ether in Immobilien anlegen. Sobald es zur Zahlung des gewünschten Investmentbetrags kommt, wählt der Anleger, ob er mit Euro, Bitcoin oder Ether bezahlen möchte. Sicherung vor Geldwäsche Wie bei der Zahlung mit Euro müssen die Anleger auch bei der Zahlung mit Kryptowährungen ihre Identität nachweisen und den so genannten Know-your-Customer-Prozess bei iFunded durchlaufen. Zusätzlich wird mit einem strengen Compliance-Rahmen gearbeitet, der branchenübliche Instrumente und Richtlinien verwendet, die parallel zu den Praktiken der Finanzdienstleister stehen. Dadurch wird sichergestellt, dass die übertragenen Coins nicht aus illegalen Geschäften stammen. "Bei vielen Investmentmöglichkeiten mit Kryptowährungen bleibt der Anleger anonym. Um Geldwäsche zu verhindern und weil Transparenz bei iFunded großgeschrieben wird, identifizieren wir jeden einzelnen Anleger, auch wenn er oder sie über Kryptowährungen investiert", so Stephan. Erste Investmentchance bereits live ERFURT PORTFOLIO 1 ist das erste Projekt, in das Anleger seit dem 1. April 2019 mit Kryptowährungen investieren können. Es handelt sich um ein Bestandsportfolio aus Wohn- und Gewerbeimmobilien in Erfurt und Umgebung. Anleger erhalten Zinsen von jährlich 5,5%, die halbjährlich ausgezahlt werden. Das Projekt ist bereits zu mehr als 50% finanziert. Über iFunded: iFunded ist eine in Berlin ansässige, digitale Immobilien-Investment-Plattform, die durch den Einsatz modernster Blockchain-Technologie globale Immobilieninvestments für institutionelle & private Investoren leicht zugänglich, einfach, transparent und erschwinglich macht. Die iEstate GmbH, die Betreiberin der Plattform www.ifunded.de, wurde 2015 gegründet und wird von einem führenden deutschen Venture-Capital-Unternehmen, Creathor Ventures, unterstützt. iFunded hat kürzlich in einer Kapitalrunde 4 Mio. Euro eingeworben. Die iEstate GmbH, als Betreiberin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, verfügt über eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 Nr. 1-3 GewO sowie § 34c GewO. Die iEstate Securities GmbH, Berlin, als Nutzerin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, handelt bei der Anlagevermittlung von Wertpapieren als "vertraglich gebundener Vermittler" im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz und wird dabei ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg, tätig.