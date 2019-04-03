sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.04.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 603 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,118 Euro		+0,007
+6,31 %
WKN: A1H79R ISIN: AU000000HAS0 Ticker-Symbol: 5AM 
Aktie:
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
HASTINGS TECHNOLOGY METALS LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
HASTINGS TECHNOLOGY METALS LTD 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,104
0,121
09:16
0,10
0,13
08:00
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
HASTINGS TECHNOLOGY METALS LTD
HASTINGS TECHNOLOGY METALS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HASTINGS TECHNOLOGY METALS LTD0,118+6,31 %